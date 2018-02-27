روسيا تخطو نحو تشكيل لجنة دستورية سورية وبعض المعارضين يوافقون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الممثل الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتليوف إن عملية تشكيل لجنة دستورية من أجل وضع دستور جديد لسورية قد بدأت بالفعل، وأن ضامني السلام الثلاثة في سورية، روسيا وتركيا وإيران، على اتصال وثيق بهذه المسألة. وأشِار إلى أن اختيار المرشحين من السوريين الذين سيشاركون في أعمال هذه اللجنة يجري حالياً، وأنه من المفترض أن ينتهي العمل عليها بوقت قريب.

واتهم المسؤول الروسي جزءاً من المعارضة السورية، الذين وصفهم بأنهم “الأكثر تطرفاً”، بأنهم لا يزالوا يتشبثون بمواقف غير مقبولة تندرج تحت إطار الشروط المسبقة للبدء بالمحادثات مع الوفد الحكومي وأولها هو المطلب بتنحي الرئيس الأسد.

ودعا المسؤول الروسي الأمم المتحدة ومبعوثها ستافان دي ميستورا، إلى هذه دعم الخطوة والأخذ بعين الاعتبار ما قاله إنه “معارضة جديدة معتدلة تُظهر نهجاً بناءً تشكلت في مؤتمر سوتشي”.

إلى ذلك، قال المعارض السوري هيثم منّاع، الأمين العام للتيار الوطني الديمقراطي السوري، والذي حضر مؤتمر سوتشي، إن جلسة تفاوض مباشرة بين المعارضة والحكومة السورية برعاية حول الدستور ستعقد قريباً.

وأعرب عن قناعته بأن الغرب لا يريد تفعيل نتائج مؤتمر سوتشي، وكذلك الحكومة السورية، ولكن الاتصالات الروسية استمرت. وقال إن الروس يبذلون جهداً للانتقال لمرحلة التفاوض المباشر بيننا (أي قدري جميل أحمد الجربا رندة قسيس ومناع) وبين الحكومة السورية، وأرسلوا وفوداً إلى دمشق لمحاولة دفع عملية سوتشي وطرحوا المفاوضات المباشرة، وأنهم وافقوا والحكومة السورية عليها، على أن يُعقد في وقت قريب لقاء بين وفد من الحكومة وبين هؤلاء الرباعي في جنيف. وأوضح أن اللقاء سيبحث الدستور.