زعيمة حزب إيطالي إلى بودابست للقاء رئيس الوزراء أوربان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قبل أيام من الانتخابات البرلمانية الوطنية المقررة يوم الاحد المقبل، أعلنت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، القيادية في تحالف يمين-الوسط، جورجيا ميلوني عن زيارة إلى بودابست للقاء رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي “يدافع عن الحدود الأوروبية”

وقالت ميلوني، ضيفة على إحدى قنوات التلفزة العامة، “غدا سوف أكون في بودابست للقاء أوربان. أريد أن أعطي إشارة حول موقفنا تجاه الاتحاد الأوروبي”.

واضافت السياسية الايطالية “مجموعة دول فيسيغراد (بولندا، هنغاريا، التشيك وسلوفاكيا)، ورئيس الوزراء المجري احد قادتها، منشغلة بالدفاع عن الحدود الاوروبية من الهجرة غير المتحكم فيها”.