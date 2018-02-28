مصادر: جبهة النصرة تبدأ بـ “التبخر” بمناطق في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

استانبول- قال معارضون سوريون إن جبهة (فتح الشام)، النصرة سابقا، بدأت بـ “التبخر” في مناطق واسعة من سورية على غرار “تبخّر” تنظيم الدولة (داعش) الذي اختفى مقاتلوه بشكل عاجل من دير الزور والرقة ومناطق عديدة من سورية.

وأشار المعارض السوري وليد البني إلى أن الجبهة المُلتبس، الذي يعتبره العديد من فصائل المعارضة السورية السياسية والعسكرية جبهة مرتبطة بالنظام السوري وإيران، قد “تبخّر” من سورية، وتساءل عن أسباب ونتائج هذه الخطوة في المدى القريب.

إلى ذلك، قال قيادي في جيش العزة، إنّ هيئة تحرير الشام المتحالفة مع جبهة النصرة، انسحبت اليوم (الأربعاء) من ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، من دون مواجهات مع جبهة تحرير سورية، المنضية ضمن الجيش السوري الحر، على خلفية رغبة فصائل الحر في نقل القتال الفصائلي إلى خطوط الجبهات مع قوات النظام في المنطقة، ومطالبات أهلية كثيرة لجبهة النصرة للخروج من المدن والابتعاد عنها، وتخوين زعيمها أبو محمد الجولاني.

وبهذا الانسحاب، باتت جبهة تحرير سورية تُسيطر على مناطق واسعة من إدلب وحماة وبعض مناطق ريف حلب، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أعقبه فترة هدوء وتلاه انسحاب هيئة تحرير الشام من المنطقة بعد وعد من الهيئة التابعة للجيش السوري الحر بعدم التعرض للمنسحبين.

وشهدت معظم قرى ومدن ريفي إدلب وحلب خلال الأيام الماضية حراكاً شعبياً واسعاً، وتطاهرات تُطالب بتحيّيد المدنيين عن القتال وخروج جبهة النصرة وبقية الفصائل المقاتلة من المدن والأحياء السكنية، وشهدت التظاهرات اتهامات واسعة للجولاني، زعيم جبهة النصرة، بالتخوين وتدمير المنطقة والعمل مع النظام، وطالبوه بالخروج هو ومقاتليه من كل المنطقة، كما هاجم المتظاهرون حواجز لجبهة تحرير الشام وأحرقوها، وطردوا عناصر الجبهة من العديد من مواقعهم داخل القرى والبلدات، وعطلوا الطرقات المؤدية إلى جنوبي إدلب كي لا تعبر الأرتال العسكرية منها.

وكان المجلس الإسلامي السوري قد أصدر بياناً قبل يومين، متجاوباً مع مطالب المتظاهرين، طالب فيه الفصائل بقتال جبهة تحرير الشام، ووصف الجولاني ومقاتليه بــ “البغاة المارقين” وطالب العناصر بالانشقاق عن الجولاني والالتحاق بفصائل الجيش الحر أو إلقاء السلاح والاعتزال، كما دعا الفصائل المقاتلة إلى تحييد المدنيين والحفاظ عليهم وتجنيبهم مناطق الاشتباك.