رئيس البرلمان الأوروبي يلتقي رئيس أساقفة حلب للروم الكاثوليك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناقش رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، اليوم الوضع في سورية مع رئيس أساقفة حلب (شمال) للروم الملكيين الكاثوليك جان كليمانت جامبرت.

وأشار تاياني عقب اللقاء إلى أن المحادثات تناولت الوضع الصعب في سورية، حيث “لا سبب يمكن أن يبرر التطهير العرقي والوحشي وقتل الأبرياء”، حسب كلامه.

وأدان رئيس البرلمان الأوروبي بشدة كافة عمليات الابتزاز والمقايضة والاستغلال الجنسي المرتبطة بتوزيع المساعدات الإنسانية في سورية، داعياً إلى وقف هذه الأمور فوراً.

وكانت العديد من المصادر قد تحدثت عن تعرض نساء سوريات للاستغلال الجنسي من قبل أشخاص يعملون من منظمات تقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية والاغاثية في أنحاء البلاد.

ووجه تاياني نداء عاجلاً باسم البرلمان الأوروبي من اجل التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 24 شباط/فبراير الجاري، والذي ينص على وقف إطلاق نار والسماح بدخول مساعدات إنسانية للغوطة الشرقية وإخراج المدنيين والجرحى منها.

وتطرق الطرفان إلى المؤتمر المقرر أن يُعقد في بروكسل حول سورية في 24 و25 نيسان/ابريل القادم، مشددين على ضرورة أن يؤكد مجددا هذا التجمع على تصميم الأطراف الدولية على العمل لصالح حلول سياسية وإنسانية ملموسة في سورية.