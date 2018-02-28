جمعية بابوية تمنح 5 ملايين دولار لمسيحيي العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بعد أن أضاءت جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) الملعب الروماني القديم الكولوسيوم باللون الأحمر للفت انتباه العالم إلى الاضطهاد الديني، قدمت مساعدة جديدة قدرها 5 ملايين دولار لمسيحيي منطقة سهل نينوى.

وأشار بيان للجمعية البابوية، الأربعاء، الى أن “الامين العام لعون الكنيسة المتألمة فيليب أوزوريس، التقى في نيويورك مطلع هذا الأسبوع، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والمسؤول عن برنامجها الإنمائي، مراد وهبة”، وذلك “من أجل إطلاعه على الوضع الحالي لـ95 ألف مسيحي ومن أبناء الأقليات الدينية الأخرى الذين بقوا في منطقة سهل نينوى”.

وذكر البيان أن وهبة “شدد على أن الأمم المتحدة تعترف بالحاجة إلى تعاون أوسع يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتقر بالحاجة إلى دعم وحماية التنوع الديني للمنطقة أيضا، كنوع من دفاع مستقبلي ضد زحف جديد محتمل لتنظيم (داعش).

هذا وقد بلغت مساعدات (ACS) لمسيحيي العراق منذ بدء زحف تنظيم (داعش) في الموصل عام 2014، حوالي 31 مليون و150 ألف يورو، أولا لمساعدة أكثر من 125 ألف نازح، ثم لإعادة بناء قرى سهل نينوى، الأمر الذي أتاح حتى الان لـ35% من الأسر المسيحية، العودة الى قراها.

وخلصت الجمعية الى القول إنه “من خلال المساهمة الجديدة، سيكون بالإمكان ترميم أو إعادة بناء ألفي منزل آخر من المنازل الـ13 ألفا التي دُمرت أو تضررت بشكل خطير من قبل تنظيم (داعش)”.