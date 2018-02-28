بروكسل: تساؤلات حول وجود حافلة بإسم شركة نقل بلجيكية بغوطة دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثارت الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر وجود حافلة نقل مدنية تابعة لشركة بلجيكية (فلامانية شمال البلاد)، على مقربة من الغوطة الشرقية بأطراف العاصمة السورية دمشق، الكثير من التساؤلات والتكهنات.

وتعليقاً على الأمر، أكدت المتحدثة باسم شركة دولان، للنقل العام في بلجيكا، أن الأمر يتعلق بحافلات خرجت من الخدمة، وقالت “في بعض الحالات الاستثنائية، يمكن بيع بعض الحافلات لأي زبون يتعهد لاستخدامه في عمل إنساني أو أي مشروع آخر”، وفق كلامها.

وعادة ما يتم تفكيك الحافلات الخارجة من الخدمة وإعادة استخدام القطع الصالحة، بينما يتم إتلاف الباقي.

وأشارت استريد هيلهوفن، إلى أن على المالك الجديد أن يسحب كل شعارات الشركة البلجيكية الموجودة على الحافلة، قبل أن يستخدم “البضاعة” بأي شكل يريد.

وحول سبب وجود هذه الحافلة في سورية، اعتبرت المتحدثة أن الأمر قد يعود، ربما، إلى أن المالك الجديد قد باعها مرة أخرى، مشددة على أن الأمر في هذه الحالة خارج تماماً عن إدارة شركة النقل الأصلية.

ويذكر أن الحافلات الموجودة قرب دمشق والمخصصة لنقل المدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية، لم تتحرك بعد ولم تنقل أي شخص حتى الآن.