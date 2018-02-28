السويحلي يبحث وسلامه تطورات الوضع السياسي في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبدالرحمن السويحلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال بيان لمكتب السويحلي، الأربعاء، إنه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي ومستجدات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا، والمقترحات المطروحة لتعديل الإتفاق السياسي”، بالإضافة إلى “سُبل استئناف المفاوضات والحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.

وتابع البيان أن “اللقاء ناقش أيضا، الوضع الأمني في البلاد، وبشكل خاص في العاصمة طرابلس والجنوب، حيث طَالبَ رئيس المجلس الأعلى للدولة بتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الإتفاق السياسي واعتبارها أولوية قصوى لإرساء الأمن والإستقرار وتوفير الظروف اللازمة لمؤسسات الدولة للعمل دون ضغوطات والقيام بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين على أكمل وجه”.

وذكر البيان أن “السيد الرئيس، ثمّن جهود بعثة الأمم المتحدة لتخفيف معاناة نازحي تاورغاء في قرارة القطف، ومساعيها لإعادة بناء الثقة بين الطرفين للتعجيل بتنفيذ اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة وتسهيل عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم، بعيدًا عن الإصطفافات الجهوية وتصفية الحسابات السياسية”.