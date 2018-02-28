حماس: زيارة ناجحة لقيادة الحركة للقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – وصل وفد قيادة حركة (حماس) برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى قطاع غزة مساء الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي بعد زيارة استمرت نحو اسبوعين الى العاصمة المصرية القاهرة.

ووصفت الحركة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الزيارة بأنها “زيارة ناجحة”. وقالت “التقى الوفد خلال الزيارة التي شارك فيها عدد من قادة (حماس) في الخارج، المسؤولين المصريين، وناقشوا التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وملف المصالحة، وكذلك العلاقة الثنائية على المستويين السياسي والأمني”.

وخلصت (حماس) الى القول إن “الوفد أجرى أيضا عددا من اللقاءات الداخلية على مستوى قيادة الحركة”.