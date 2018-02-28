جنرال أمريكي: تنافس روسي صيني بالشرق الأوسط بعد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – قال جنرال أمريكي إن “على الولايات المتحدة التعامل مع حضور متزايد لروسيا والصين فى الشرق الاوسط، على ساحة مرنة للغاية بعد هزيمة تنظيم (داعش)”.

وتحدث رئيس القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال جوزيف ڤوتيل، في إحاطة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، عن “الخطوات التي حققتها القوى العظمى في المجالين العسكري والسياسي، مسلطاً الضوء على سورية بشكل خاص”. وأشار إلى أن “الحرب الأهلية تأثرت في الواقع بالتدخل الروسي منذ عام 2015″، حيث “سمح الدعم العسكري الذي قدمه فلاديمير بوتين لنظام بشار الأسد، بأن تستعيد الحكومة السيطرة على مناطق احتلها المتمردون”.

وقال الجنرال إن “موسكو تلعب في سوريا دور مسبب الحرائق ورجل الاطفاء”، حيث “تغذي التوترات ثم تحاول إيجاد حل مفيد لها”، وذلك “عن طريق التلاعب بالأطراف المعنية للوصول إلى تحقيق أهدافها”، مبينا أن “سورية أصبحت نوعا من معسكر تدريب استراتيجي وتشغيلي لروسيا، يستخدم نظام دفاع مضاد للطائرات، يمثل تهديدا جديد للطائرات الأمريكية في المنطقة”.

واوضح الجنرال ڤوتيل أن “الولايات المتحدة أبقت حوالي ألفي رجل في شمال وشرق سورية لتجنب عودة تنظيم (داعش)”، مبينا أن “روسيا، في ظل حرب أهلية دامية، لم تدفع كابح الإطلاق الفعلي للهدنة التي رسمتها الأمم المتحدة نهاية الأسبوع”، لذا “فعلى روسيا أن تعترف بعجزها، أو أنها لا تريد لعب دور في إنهاء الحرب السورية”، لكن “أعتقد أن سلوكها مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق”.

ووفقا لرئيس القيادة المركزية الأمريكية، فإن “موسكو بالغت بقييم مدى تهديد تنظيم (داعش) في أفغانستان”، فـ”إفراطها بوصف خطورة الوضع مقارنة بالواقع، يعني تغذية فكرة فشل الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة”.

ولفت العسكري الأمريكي الى أنه “في مثل هذا السياق المعقد، تسعى الصين أيضا وتجد طريقها”، حيث “تحاول بكين توسيع بيع الاسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، وتعمل كروسيا على تطوير علاقات متعددة الابعاد مع ايران”، وأكد أنه “لهذا السبب، يصبح لا غنى بالنسبة لواشنطن عن علاقة صلبة مع الشركاء الأكثر موثوقية”. واختتم بالقول إن “هذا هو الحل الوحيد لتحقيق الأهداف دون زيادة استخدام الموارد العسكرية”.