برلسكوني: إعادة المهاجرين تستغرق سنوات لكننا سنفعلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني إن عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم تستغرق سنوات لكننا سنفعل ذلك.

وأضاف برلسكوني في تصريحات متلفزة الأربعاء، أن “من أجل حل حالة الطوارئ المرتبطة بالأمن، سنوقف التدفقات الجديدة للمهاجرين، وسنعيد أولئك الموجودين في بلادنا”، مبينا “سنستغرق سنوات للقيام بذلك، وسنرسل عناصر الشرطة والدرك إلى أحياءنا، كما فعلنا من قبل، لحراسة المواطنين والسهر عليهم”.

وتابع “إن وجود زي موحد، دراجة نارية، وسيارة شرطة يردع ذي النوايا السيئة”، مبينا أن “كوادر رجال الشرطة والدرك (كارابينييري) وقوات الجيش، قد خفضت أعدادها، وهي تحت العتبة الضرورية”، لذلك “نفكر بزيادتهم بنسبة الثلث، من خلال فتح التسجيل العام”.