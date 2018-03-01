وزير الداخلية الإيطالي ينتقد رئيس وزراء المجر بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من ناحية تعامله مع ملف الهجرة.

وأضاف مينّيتي في تصريحات متلفزة الخميس، أن “أوربان لا يعدّ من الأشخاص الذين يُعتمد عليهم في أوروبا”، مشيرا الى أن إيطاليا “اختارت طريقا آخر، وهو اليسطرة على تدفقات الهجرة الهائلة”، والتي “تعتبر ظاهرة غير قابلة للإلغاء”، ونوه بأن “الديمقراطية الجادّة لا تلاحق أحدا ولا تخضع لأحد”، بل “تحاول أن تحكم”.

واختتم وزير الداخلية بالإجابة على سؤال حول زيارة زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني لرئيس الوزراء المجري أوربان، قائلا “إننا في الشهر الثامن على التوالي من ناحية انخفاض عدد المهاجرين الوافدين”.