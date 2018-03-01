السلطة الفلسطينية وإسرائيل ترحبان بزيارة الأمير ويليام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القدس – رحبت السلطة الفلسطينية وإسرائيل بزيارة مرتقبة للامير ويليام، دوق كامبريدج، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية قريبا.

وقد أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن الامير ويليام سيزور فلسطين خلال هذا الصيف، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

وقالت الرئاسة في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “الرئاسة الفلسطينية تعبر عن ترحيبها بهذه الزيارة الهامة، والتي نتطلع بأن تسهم في تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين”.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن “زيارة الامير ويليام، وهو التالي في وراثة العرش البريطاني بعد والده، تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين”.

وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نرحب بإعلان الأمير ويليام عن وصوله إلى إسرائيل فهي عبارة عن زيارة تاريخية والأولى من نوعها، حيث سيتم استقباله هنا بكل ترحاب وحفاوة”.

واضاف في بيان أرسله مكتبه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “لقد أوعزت للمدير العام لوزارة الخارجية بتركيز العمل على الاستعداد للزيارة بغية ضمان نجاحها”.

ومن جهتها قالت القنصلية البريطانية العامة في القدس، “نحن سعيدون جدا لاستجابة الأمير ويليام لدعوة الرئيس الفلسطيني لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الصيف”.