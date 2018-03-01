برلماني أوروبي: نرفض أي تمييز لمواطنينا في بريطانيا خلال الفترة الانتقالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتات، على رفض البرلمان لأي عملية تمييز ممكن أن يتعرض لها مواطنو الاتحاد الذين يرغبون بالاستقرار في بريطانيا أثناء المرحلة الانتقالية، أي بعد خروجها من الاتحاد.

وكان فيرهوفشتات، وهو رئيس وزراء بلجيكا سابقاً، يعلق على ورقة قدمتها الحكومة البريطانية أوضحت فيها أن مواطني الدول اـ27 الراغبين بالقدوم إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية سيتمتعون بحق الاستقرار بشكل دائم في البلاد.

ومن المقرر أن تمتد المرحلة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، أي 29 آذار/مارس 2019 حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأشار فيرهوفشتات، الذي ينسق عمل الفريق التوجيهي لبريكست في الجهاز التشريعي الأوروبي، إلى أن البرلمان أخذ علماً بالوثيقة البريطانية، ” ولكن لا يمكننا القبول بأي شكل من التمييز بما في ذلك بشأن لم شمل الأسر والتعويضات العائلية وحق اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية”، حسب كلامه.

وتخشى الدول الـ27 أن يخضع مواطنوها الذين يريدون الذهاب إلى بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية إلى ” ضغوط” تجعلهم ” مقيميين كمواطنين من الدرجة الثانية” مقارنة بالذين يقيمون فيها قبل ذلك.

وكانت بريطانيا قد تحفظت على منح القادمين إليها خلال المرحلة الانتقالية نفس حقوق المستقرين سابقاً من مواطني الدول الـ27، ما يعتبر نقطة خلافية أخرى تضاف للكثير من الخلافات بين بروكسل ولندن.

وكان البرلمان الأوروبي شدد في العديد من القرارات على أهمية ضمان معاملة متساوية وعادلة للمواطنين على ضفتي المانش بعد بريكست.

ولا زال الاتحاد الأوروبي يترقب مزيد من الإيضاحات من الطرف البريطاني بشأن كافة الأمور المطروحة، محذراً من مغبة توجه لندن إلى ” إهدار الوقت” والتوجه نحو انفصال قاس عن بروكسل بعد علاقة استمرت حوالي 44 عاماً.