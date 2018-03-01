سيدة إعمال إيطالية: قلق بالغ لبطء مفاوضات خروج بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت سيدة إعمال إيطالية، “نحن نشعر بقلق بالغ إزاء بطء وتيرة المفاوضات” بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة كنفدرالية الأعمال التجارية في أوروبا (Business Europe)، إيمّا مارتشيغاليا، خلال يوم العمل الأوروبي الملتئم في بروكسل الخميس، “اننا نأمل بالحصول على بعض التوضيح”، بشأن نوايا المملكة المتحدة.

وأضافت “نرحب بالتقييم الإيجابي الذي أجراه المجلس الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر عن التقدم المحرز في المرحلة الأولى بشأن حقوق المواطنين، الاتفاق المالي والمسألة الأيرلندية”، لكن “ترجمة كل ذلك إلى نص قانوني بطيئة جدا للأسف، ونأمل أن يستمر بحث المرحلة الانتقالية”.

وذكرت مارتشيغاليا أنه “بالنسبة لكنفدراليتنا، ضمان بقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة وفي الاتحاد الجمركي طوال الفترة الانتقالية، مع جميع ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، هي الوسيلة الأفضل لضمان تكافؤ الفرص”، مؤكدة “ضرورة أن يكون هناك وضوح بشأن العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لأن الشركات تحتاج إلى وقت للتكيف وإعداد نفسها”.

ولفتت رئيسة (Business Europe) الى أن “النموذج الجديد الذي سيحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يجب أن يحافظ على سلامة السوق الموحدة، وهو أمر واضح جدا على أساس الحريات الأربع”، حركة الناس والبضائع ورأس المال والخدمات، وكذلك “الإبقاء على أواصر اقتصادية متينة قدر الإمكان بين الطرفين”.

ونوهت مارتشيغاليا بأن “الوقت يضيق”، لذلك “نحث الحكومة البريطانية على الالتزام بالمناقشات الجارية حول المرحلة الانتقالية”، مما “يتيح تقدم العملية”، وكذلك “سرعة توضيح نواياها بشأن العلاقة المستقبلية”. واختتمت بالقول “نحن ننتظر تطورات، وبعض التوضيح بشأن الموقف البريطاني إن أمكن”.