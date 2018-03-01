المفوضية تقترح إطار عمل للتصدي لخطاب الكراهية على الانترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم بمجموعة توصيات عملية من شأنها مساعدة شركات الانترنت والدول الأعضاء على التعامل بفاعلية أكبر مع المحتويات غير القانونية على شبكة الانترنيت وكافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتمحور مخاوف الجهاز التنفيذي الأوروبي حول المحتويات والخطابات المنتشرة على شبكة الانترنت والتي تحض على العنف والكراهية وتروج للإرهاب، و تلك التي تروج لمواقع إباحية تستخدم الأطفال، أو المحتويات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، أو حتى المواقع التي تروج للاتجار ببضائع مزورة.

ولا ترقى توصيات اليوم إلى مستوى النصوص التشريعية، لكنها تأتي لتوضح ما هو موجود أصلاً من تشريعات على المستوى الأوروبي والوطني بخصوص التعامل مع المحتويات غير القانونية على الانترنيت.

وتحمل المفوضية شركات الانترنت وشركات الاتصالات المسؤولية عن “ضبط” المعلومات المنشورة وفرزها وسحبها في حال كانت تخالف المعايير الأوروبية المعمول بها، حيث “يجب التأكد أن المحتويات المنشورة لن تؤدي إلى اضطرابات أو عنف في الحياة الواقعية”، وفق نص التوصيات.

وحرص الجهاز التنفيذي على التذكير بأن مدونة السلوك التي تم توقيعها في 2016 مع كبرى شركات الانترنت قد أعطت ثمارها، وأدت إلى حذف ما يعادل 70% من المحتويات غير القانونية في مدة 24 ساعة..

وبالرغم من هذا التقدم، لا يزال هناك بعض الثغرات، و لكن المفوضية، لا تريد، في الوقت الحالي البدء بإعداد مقترحات تشريعية ملزمة، وقالت “نحن منفتحون على هذا الاحتمال، في إطار وعينا بأولوية الحفاظ على حرية التعبير”، حسب تصريحات متطابقة للمفوضين المكلفين الشؤون الأمنية والسوق الرقيمة وحماية المستهلك، الذين عرضوا التوصيات معاً اليوم في بروكسل.

وتطالب المفوضية في توصياتها الشركات بوضع قواعد واضحة وشفافة لإجراءات التعاطي مع المحتويات المنشورة على مواقعها وتوفير ضمانات للمستخدمين بإمكانية الاعتراض.

ويتعين على الشركات الاستثمار، حسب المفوضية، بشكل أكبر وأكثر فاعلية في الموارد البشرية والتقنيات الحديثة من أجل تحسين مستوى التعامل مع المحتويات وفرزها وحذف ما هو غير قانوني منها.

وتوصي المفوضية أخيراً بالتعاون ما بين السلطات الوطنية وكافة الشركات العاملة في المجالات الرقمية مهما كان حجمها للتوصل إلى تشكيل قاعدة عمل متكاملة تستطيع مواجهة كافة أشكال الانتهاكات.