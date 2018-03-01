تقرير:67 % من قتلى سورية هذا الشهر في الغوطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أشار تقرير نُشر اليوم إلى أن “غالبية من قُتل في سورية خلال شهر شباط/فبراير 2018 كان في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، نتيجة الحملة العسكرية والقصف الجوي الذي يشنه سلاح الطيران السوري على المنطقة في محاولة السيطرة عليها”.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه “قُتل في شباط/فبراير 1389 مدنياً في سورية، 67% منهم في الغوطة الشرقية على يد قوات النظام السوري”.

وشمل التَّقرير ما تمَّ توثيقه من “حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، ونوَّه إلى عدم التطرق إلى حصيلة الضحايا من العسكريين؛ نظراً للصعوبات التي تواجه مثل هذا النَّوع من التَّوثيق”.

وذكرَ التّقرير أن “شباط/فبراير شهدَ ارتفاعاً في معدل القتل على يد قوات النظام السوري وحلفائه في مناطق خفض التَّصعيد، وتركز ذلك في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق”، حيث “قتل فيها النظام السوري قرابة 67% من حصيلة الضحايا المدنيين، كما ذكر أنَّ عمليات القصف لم تتوقف، ولم يُسجل دخول أية مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة على الرغم من إجماع مجلس الأمن على القرار 2401 الأسبوع الماضي والذي نصُّ على وقف الأعمال العدائية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية”.

كما سجَّل التقرير أيضاً “عودة البراميل المتفجرة إلى سماء الغوطة الشرقية بعد انقطاع استمرَّ قرابة عام ونصف”.

ووثَّق التقرير “مقتل 1389 مدنياً في شباط على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 77 مدنياً، وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 12 مدنياً”، فيما “قتلت التَّنظيمات الإسلامية المتشددة (داعش وهيئة تحرير الشام) 41 مدنياً، فيما قتلت فصائل المعارضة السورية 6 مدنيين، وأخيراً قتلت قوات التحالف 102 مدنياً”.

وذكر التقرير أنَّ “جميع أطراف النِّزاع الأخرى قد ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب، وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة”.