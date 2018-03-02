برلسكوني: نزعة الطيبة لدى اليسار فتحت الأبواب للمهاجرين السريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني إن “نزعة الطيبة لدى تيار اليسار، فتحت الأبواب أمام الهجرة السرية”.

وأضاف برلسكوني في تصريحات متلفزة الجمعة، أن “لدينا 600 ألف مهاجر غير شرعي، ليس لأي منهم الحق بالبقاء في إيطاليا”، واختتم بالقول إن “هؤلاء يجب إعادتهم الى بلدانهم الأصلية بمساعدة أوروبا”.

وكان برلسكوني قد قال في تصريحات متلفزة الأربعاء الماضي، أن “حل حالة الطوارئ المرتبطة بالأمن، يحتم علينا وقف التدفقات الجديدة للمهاجرين، وإعادة أولئك الموجودين في بلادنا”، مبينا أن “تنفيذ هذا الأمر سيستغرق سنوات”، كما “سنرسل عناصر الشرطة والدرك إلى أحياءنا، كما فعلنا من قبل، لحراسة المواطنين والسهر عليهم”.

هذا ويقود سيلفيو برلسكوني تحالفا انتخابيا الى جانب حزبي (رابطة الشمال)، بزعامة ماتّيو سالفيني، وحزب (التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا)، بزعامة جورجا ميلوني، لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، والمقرر أن تجري في الرابع من آذار/مارس الجاري.