أوروبا تتعهد بالرد بفاعلية وسرعة على إجراءات ترامب التجارية بمجال التعدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستقوم بالرد بشكل سريع وفعال وحازم على الإجراءات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقاضية بفرض رسوم إضافية على مستوردات بلاده من الصلب والألمنيوم.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن أسفها لقرار الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن رؤيتها للتجارة الحرة تخالف تماماً الرؤية الأمريكية، اذ ترى واشنطن أن الحرب التجارية قد لا تكون سيئة بالضرورة ومن السهل ربحها.

أما أوروبا، فيقول مسؤولوها أنهم ليسوا سذجاً، وأنهم لا يرون في التجارة حرباً فيها طرف خاسر وآخر رابح، بل يعملون على حماية مصالحهم في إطار تأمين الربح لجميع الأطراف.

وحرص المتحدث باسم المفوضية على الرد بهدوء على كلام ترامب، قائلا إن “الرد اللفظي شيء ومحتوى الرد والإجراءات شيء آخر”، حسب كلامه، مشدداً على أنه لن يستخدم كلاماً هجومياً.

وأوضح ألكسندر وينتدرستن، أن المفوضية بصدد العمل على دراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات لمواجهة قرار ترامب بشكل يتناسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، منوهاً بأن هذه القواعد موجودة لحماية الصناعات الأوروبية أيضاً.

هذا وتجري العديد من الاتصالات حالياً في الأروقة الأوروبية وكذلك مع كبار الصناعيين المعنيين لرؤية كيفية التعامل مع الإجراءات الأمريكية، التي تراها بروكسل ضارة لكافة الأطراف بما في ذلك المستهلك الأمريكي.