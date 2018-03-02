استجواب نتنياهو لمدة 5 ساعات بالتزامن مع استجواب زوجته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – استجوبت الشرطة الإسرائيلية لمدة 5 ساعات تحت طائلة التحذير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنزله في القدس، اليوم الجمعة.

وبالتزامن فقد استجوبت الشرطة الإسرائيلية زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارا في مركز للشرطة في مدينة اللد، قرب تل ابيب وسط البلاد.

وقالت الإذاعة إسرائيلية إنه تم استجواب نتنياهو في شهادة قدمه مساعده السابق مدير عام وزارة الإتصالات الإسرائيلية شلومو فيلبر.

ويدور الحديث عن القضية 4000، والمتعلقة بشبهات قيام شاؤول إلوفيتش، مالك شركة الإتصالات “بيزك”، بإصدار أوامر لموقع “واللا” الإخباري، الذي يملكه، بمنح تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته، مقابل قيام رئيس الوزراء بالدفع بلوائح تعود بالفائدة على إلفويتش.

ونشرت القناة الإسرائيلية العاشرة رسائل نصية بين ساره نتنياهو وايريس الوفيتش عقيلة مالك شركة الإتصالات بيزيك تدل على انها طالبت بتغطية إعلامية إيجابية لها ولرئيس الوزراء في موقع (والا) الاخباري الذي يملكه شاؤول الوفيتش.

من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، “إن هذه الشبهات لا أساس لها من الصحة وانها لا تعدو كونها اخبارا ملفقة وان هذه التسريبات تهدف الى النيل من رئيس الوزراء واسقاط حكومة الليكود ليس الا”.