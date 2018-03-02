إيطاليا: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ0.3٪ في الفصل الأخير لعام 2017

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن الفصل الأخير من عام 2017، شهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪ مقارنة بالفصل السابق، وبنسبة 1.6٪ بالعلاقة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وأضاف تقرير للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أنه “تم الاستناد الى معطيات عام 2010 كسنة مرجعية، معدلة حسب الجدول الزمني والآثار الموسمية”، لافتا الى أن “التقديرات الأولية الصادرة في الـ14 من شباط/فبراير الماضي، تشير إلى التغيير نفسه من حيث كل من الاقتصاد والميل”.

وذكر التقرير الإحصائي أن “الفصل الرابع من عام 2017 كان أقل بثلاثة أيام عمل عن الفصل السابق له، ويوم عمل واحد أقل من الفترة ذاتها عام 2016”. وأشار الى أن “عام 2017، شهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المعدل تبعا لآثار التقويم بنسبة 1.5٪”.

ولفت تقرير (إستات) الى أنه “مقارنة بالفصل السابق، نما مجمل الطلب المحلي على المواد الرئيسية، وبزيادة قدرها 0.1٪ على صعيد الاستهلاك الوطني النهائي، وبنسبة 1.7٪ في إجمالي الاستثمارات الثابتة”. واختتم بالقول إن “الواردات والصادرات ازدادت بنسبة 1.0٪ و2.0٪ على التوالي”.