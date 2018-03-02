ايطاليا: سجن مواطن تونسي لإعتدائه على عناصر أمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أصدر قاضي التحقيق في ميلانو (شمال) حكما بالسجن لمدة 7 سنوات (إضافة إلى ثلاث سنوات من الإجراءات الأمنية)، ضد الشاب التونسي إسماعيل تومّازو حسني (21 عاما)، للشروع بقتل وإصابة ومقاومة عسكريين وعنصر من شرطة حماية السكك الحديد بعد هجومه عليهم بمحطة ميلانو المركزية في 18 أيار/مايو 2017.

هذا وقد اعترف القاضي بالقصور العقلي الجزئي للمذنب، الذي دافع عن نفسه دائما مدعيا بأنه كان تحت تأثير الكوكايين وعدم تذكر أي شيء عن عدوانه على عناصر الأمن.

وقالت مصادر قضائية إيطالية إن حسني خاطب محاميه بعد صدور الحكم بحقه، قائلا “أنا لا أريد العودة إلى السجن”، بل “الذهاب إلى مصحة للعلاج النفسي”، وأنه خلال المحاكمة ذات الإجراءات المختصرة، اعترف أخصائي نفسي بأن “المواطن الإيطالي التونسي يمتلك القدرة للخضوع للحكم”، لكن “قدرته على الإدراك وإرادته، كانت قد تقلصت إلى حد كبير في وقت الحادث”.

وأشارت المصادر ذاتها الى أن “حسني، بالإضافة إلى إدانة اليوم، يخضع للتحقيق بتهمة الإرهاب الدولي في سياق آخر من التحقيق، لأنه كان قد نشر في الماضي على صفحته في فيسبوك، بعض أشرطة الفيديو التي تشيد بتنظيم (داعش)”.

وخلصت المصادر القضائية الى القول إن “التحقيق بتهمة الإرهاب يبدو أنه موجه نحو الأرشفة”، فحتى “إن كان الرجل يبدو متعاطفا مع (داعش)، فلا يوجد دليل على أنه تحرك للعمل بأفعال ملموسة لصالح التنظيم”.