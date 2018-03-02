وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره التايلندي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الحارجية الإيطالية إن الوزير ألفانو استقبل بمقر الموزارة، قصر (فارنيزينا) الجمعة، نظيره التايلندي دون برامودويناي.

ونقل بيان للخارجية عن الوزير ألفانو قوله في نهاية المحادثات، “ناقشنا اليوم تدابير ملموسة تهدف إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية”، مشيرا الى أن “تايلند شريك تجاري رائد في آسيا بالنسبة لنا، ووجهة مميزة لكثير من الشركات الإيطالية”.

وذكرت الوزارة أن “الاجتماع الذي يعقد في إطار الذكرى السنوية الـ150 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وتايلند، يتبع البعثة الى منطقة جنوب شرق آسيا، التي قام بها رئيس الدبلوماسية الإيطالية، وحملته الى بانكوك في 9 شباط/فبراير الماضي”.

وخلص بيان (فارنيزينا) الى القول إن “ألفانو أكد خلال المحادثات مجددا، تطلعات ايطاليا والاتحاد الاوربي لاستعادة سريعة للعملية الديمقراطية في تايلند”، وكذلك “احترام الحقوق والحريات الاساسية في هذه الدولة الاسيوية”.