أوروبا ترحب بكلام ماي حول مستقبل العلاقات البريطانية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحبت الأوساط الأوروبية بالكلمة التي ألقتها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم وتحدثت فيها عن رؤية بلادها لمستقبل العلاقات مع أوروبا بعد خروجها من تحت مظلة الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي هذا الصدد، عبر رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات بريكست، ميشيل بارنييه عن ارتياحه لما جاء في كلام السيدة ماي بالنسبة خاصة لجنة نية بلادها ترك السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، وقال إن “هذا الوضوح سيساعد في اعداد الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بيننا”، حسب تغريدة له على تويتر.

ولفت بارنييه النظر إلى “إقرار” المسؤولة البريطانية بضرورة إجراء مقايضات وتقديم تنازلات من كلا الطرفين.

وكانت ماي قد أكدت اليوم في خطابها بأن أي من الطرفين، أي الاتحاد الأوروبي وبلادها، لن يحصلا على كل ما يريدان من مفاوضات بريكست.

كما حددت بأن بريطانيا لن تقبل باتفاق شراكة مع بروكسل لا على النموذج الكندي ولا النرويجي، مستدركة “لكننا نرغب مع ذلك باتفاق تجاري مع الأوروبيين”، على حد قولها.

وفي مسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا، شددت ماي على عزم بلادها البحث عن حلول يتم من خلالها تجنب إقامة حدود فعلية بين الطرفين، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى وسائل التقنيات الحديثة لضبط حركة الأفراد بين الطرفين.

هذا وكانت مصادر أوروبية مطلعة قد أكدت أن كلام ماي، على الرغم من أهميته، لم يؤد إلى إزالة كافة التساؤلات الأوروبية خاصة حول كل تفاصيل الانسحاب والمرحلة الانتقالية.

ومن المتوقع أن يعلن الطرف الأوروبي خلال أيام عن الخطوط العريضة لرؤيته للعلاقات المستقبلية مع لندن، أي بعد انسحابها وانتهاء المرحلة الانتقالية المتوقع في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، ليتم تبنيها بعد ذلك من قبل الزعماء الأوروبيين خلال القمة في وقت لاحق من الشهر الحالي.