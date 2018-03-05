الانتخابات الإيطالية: تفوّق ائتلاف يمين الوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اظهرت نتائج الفرز الأولية للإنتخابات التشريعية الإيطالية تفوق ائتلاف يمين الوسط، وحظو حركة خمس نجوم بنسبة عالية من الأصوات، بينما انحدرت أصوات يسار الوسط الى ما دون الـ20%.

وقالت مصادر إعلامية إيطالية إن “الستار أسدل على دورة تشريعية مثيرة للجدل ومثيرة للانقسام”، وأنه “بعد يوم طويل تميز بالأخطاء والتأخيرات والصفوف الطويلة للناخبين، فإن الفرز الأولي للأصوات يمنح ائتلاف يمين الوسط منصب الصدارة”.

ووفقا لتوقعات مؤسسة (تيكنيه) الإحصائية، فإن ائتلاف يمين الوسط جمع من الأصوات نسبة 35.7٪ في مجلس النواب و36٪ في مجلس الشيوخ”، بينما “حظيت حركة 5 نجوم بمركز الحزب الأول مع نسبة 30.78٪ في مجلس النواب و30.91٪ في مجلس الشيوخ”، في حين “يعتصر الألم ماتيو رينزي بعد انحدار الحزب الديمقراطي إلى الـ19٪”.

وذكرت المصادر ذاتها أنه “بشكل أعم، فإن الإطار الذي أفضت اليه الإنتخابات، معقد”، إذ “ليست هناك أية قوة سياسية، منفردة أو ائتلاف يمتلك الأغلبية”، وبالتالي “فسيكون هناك اكتفاءً ذاتياً فقط للتمكن من الحكم، ما لم تكن هناك تدخلات خارجية”.

أما بالنسبة لتحالف يمين الوسط، فوفقا لـ(تيكنيه) “تغلبت رابطة الشمال على فورتسا إيتاليا، حيث حظي حزب سيلفيو برلسكوني بـ14.18٪ من الأصوات في مجلس النواب و14.4٪ في مجلس الشيوخ، بينما جمعت حركة ماتيو سالفيني 18.47٪ في مجلس الشيوخ و18.57 في مجلس النواب”. وفي النهاية “حظي حزب إخوة إيطاليا بزعامة جورجا ميلوني، بـ4٪”.