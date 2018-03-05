حركة خمس نجوم الايطالية: منفتحون على الحوار مع كل القوى السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مرشح حركة خمس نجوم الايطالية لرئاسة الوزراء، لويجي دي مايو، إن الحركة “منفتحة على الحوار مع كل القوى السياسية، بدءا من إختيار رئيسي مجلس النواب والشيوخ”، للدورة التشريعية الجديدة بعد انتخابات يوم أمس الاحد التي لم تفرز أغلبية برلمانية واضحة تحكم البلاد.

وبعد فرز الغالبية العظمى من الأصوات، احتلت حركة خمس نجوم المرتبة الاولى بين الأحزاب بنيلها 32.5% من أصوات الناخبين بينما تراجع الحزب الديمقراطي بصورة كبيرة حيث لم ينل سوى 18.7% من الأصوات، بينما تفوقت رابطة الشمال (17.5%) على حزب فورتسا إيتاليا (14%)، بزعامة برلسكوني، داخل إئتلاف يمين-الوسط ، ولكن لم تتمكن الكيانات السياسية مجتمعة في هذا التحالف من بلوغ 40% من الاصوات للفوز بالاغلبية البرلمانية

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي في روما، إن حركة خمس نجوم، بوصفها الحزب الأول في البرلمان القادم “أكثر تمثيلا لسائر الأمة وهذا سيقودنا حتما إلى سدة الحكم. نحن نشعر بمسؤولية توفير حكومة لإيطاليا.”. وأردف ” تحالفا يمين-الوسط ويسار-الوسط لا يمتلكان الارقام الكافية لحكم البلاد، لذلك نحن سنحمل هذه المسؤولية على عاتقنا”.

وقال “أوجه حديثي إلى المستثمرين، المجتمع الدولي، وإلى المواطنين الإيطاليين على وجه الخصوص، بالقول أننا على إدراك بهذه المسؤولية”