مستثمرة صينية: أكثر من 13 مليون سائح صيني بأوروبا عام 2017

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مستثمرة صينية إن المعطيات تتحدث عن 13.6 مليون سائح صيني سافروا إلى أوروبا عام 2017، وهم أكثر بنسبة 13.4٪ مقارنة بـ12 مليون سائح عام 2016.

وفي حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الاثنين، أضافت المديرة العامة لشركة وتشن الثقافية المحدودة ونائبة رئيس شركة وتشن للسياحة المحدودة، تشن يو، أن “إيطاليا إحدى الوجهات السياحية الأوروبية الأكثر محبوبة لدى السياح الصينيين”، مذكّرة بأن “مدينة البندقية استضافت افتتاح سنة السياحة الأوروبية ـ الصينية 2018 في شهر كانون الثاني/يناير الماضي”.

وأشارت الى أن “اختيار البندقية يبدو أنه يعني أن إيطاليا ستكون في الطليعة”، لتطوير مجال السياحة لدى العملاق الآسيوي (الصين) وفي القارة العجوز أيضا، وأن “صناعة السياحة في ايطاليا والصين لا يسعها إلا أن تتحمل مسؤولية لعب دور فاعل في تحسين التفاهم المتبادل والعلاقات بين البلدين”.

وذكرت المستثمرة الصينية أن “خصوصية كل مدينة وبلدة إيطالية تبدو رائعة لدى الصينيين، بتاريخها، جمالها الفني، هندستها المعمارية وتقاليدها في مجال فن الطهي”، لافتة الى أنه “وتشن، في مقاطعة تشجيانغ الشرقية، كانت سحرا كبيرا بالنسبة للايطاليين الذين زاروها”، وذلك “ليس فقط للجسور والزوارق على القنوات، مشهد النور عند الغسق”، بل “لأن وتشن نجحت بدمج الحداثة، التكنولوجيا الأكثر تقدما ومعايير التوافق البيئي”.

وتابعت “إن السياحة الرفيعة انعكاس لنموذج الاستهلاك الجديد، وهي هدف في مجال تطوير صناعة السياحة في الصين”، لذلك “نحن نعمل في وتشن على تطوير منتجات جذابة على نحو متزايد، تلبية لاحتياجات وميول السياحة الراقية”، واختتمت بالقول “كما نركز على استراتيجية تسويق علامة تجارية ناجحة وعلى الموارد البشرية”.