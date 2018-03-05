ايطاليا: اعتقال مواطنَين تونسيَين عادا الى البلاد بعد طردهما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن مواطنَين تونسيَين اعتقالا، إثر عودتهما الى البلاد بعد كانا قد طردا منها في السابق.

وأضافت المصادر ذاتها أن “التونسيَين م. الغربي (34 عاما)، و ص. المهذبي (24 عاما)، كانا قد وصلا إلى ساحل جزيرة بانتليريا التابعة لإقليم صقلية (جنوب)، يوم السبت الموافق 24 شباط/فبراير”، بعد أن نفذّ بحقهما قرار الطرد في حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2017 على التوالي”.

وتابعت أنه “بعد صدور حكم الطرد من محافظة بياتشينتسا بالنسبة للأول، وتراباني بالنسبة للثاني، عادا صباح الـ24 شباط/فبراير الماضي، مرة أخرى إلى إيطاليا سراً وبدون وثائق هوية”، مشيرة الى أن “عملية انقاذهما كانت صعبة بشكل خاص، نظرا لدخولهما الى الجزيرة عبر جزء ساحلي يصعب الوصول إليه”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “الرَجلين بعد انقاذهما من قبل زورق دورية لقوات الدرك، ومرافقتهما إلى النقطة الساخنة في تراباني، وإثر عمليات التحقق التقليدية من هويتاهما، قد تم اعتقالهما، وفي نهاية جلسة الاستماع لأقوالهما، بدأت إجراءات الطرد مجددا”.