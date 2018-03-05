رابطة الشمال الايطالية: لا لإئتلاف حكومي مع حركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الامين العام لرابطة الشمال الايطالية، ماتّيو سالفيني، إمكانية التحالف مع حركة خمس نجوم لتكوين إئتلاف حكومي، على الرغم من أن كلا الكيانين ينتميان إلى ما يوصف بالقوى السياسية “الشعبوية” المتشككة في اليورو ويعتبران الفائزين الحقيقيين لانتخابات أمس الأحد البرلمانية، التي لم تفرز أغلبية برلمانية واضحة.

وقال سالفيني في رد على سؤال حول إمكانية تشكيل إئتلاف حكومي مع حركة خمس نجوم “لا. لدي احترام كامل لأصوات الناخبين”، كما أن الحركة “تغير موقفها في أغلب الأحيان بشأن قضايا متفرقة”. وأضاف في تصريح لإحدى قنوات التلفزة المحلية “بأمانة، لا أتوقع تماما نشأة تحالف حكومي: رابطة الشمال-حركة خمس نجوم”.

وأردف سالفيني “دون أية رغبة في سرقة صلاحيات رئيس الجمهورية، لدينا إمكانية قيام حكومة يمين-وسط بدون البحث عن تحالفات غريبة”.

نظريا يشكل تحالف افتراضي بين رابطة الشمال وحركة خمس نجوم، أو بين الاخيرة والحزب الديمقراطي، الخيارين الوحيدين لتشكيل أغلبية برلمانية مطلقة لحكم البلاد، ولكن يبدو من المستحيل تنفيذ أي منهما على أرض الواقع