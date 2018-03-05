صحيفة الفاتيكان: إيطاليا بدون أغلبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت صحيفة اوسيرفاتوري رومانو لسان حال الفاتيكان في طبعتها مساء الاثنين عن نتائج الانتخابات العامة في مقال جاء تحت عنوان “إيطاليا بدون أغلبية”، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجه تشكيل جهاز تنفيذي يجلب استقرارا سياسيا للبلاد.

ورأت صحيفة الفاتيكان أن الانتخابات “أكدت قوة حركة خمس نجوم، في حين ان يمين-الوسط هو الائتلاف الاول برلمانيا، بينما انهار الحزب الديمقراطي”.

واضافت “لا أغلبية مستقرة على الورق. وبناء على هذه النتائج، يقع على رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا قرار إختيار إلى من اسناد تكليف، استكشافي في الغالب، لتشكيل الحكومة”.

وتطالب حركة خمس نجوم (32.5%)، كونها الحزب الأول، بأن تبدأ هي المشاورات الاستكشافية بين القوى السياسية الأخرى، بينما يرى زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني، بإعتبار أن حزبه حاز على العدد الأكبر من الأصوات داخل إئتلاف يمين الوسط، أن له حق قيادة الجهاز التنفيذي القادم على الرغم من الائتلاف لم ينل بفارق أربع نقاط تقريبا الاغلبية المطلقة، أي 40% من أصوات الناخبين.