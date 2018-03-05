ناشطون سوريون: النظام يُصادر 70% من المساعدة الأممية الموجهة للغوطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفرغت قوات النظام السوري العسكرية حمولة قافلة الإغاثة الأممية الموجهة إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق من المواد الطبية، و”صادرت نحو 70% من حمولاتها”، بحسب ناشطين، كما أنها حذّرت مسؤولي الأمم المتحدة بعدم تكرار الحمولات في الفترة المقبلة بحجّة أن المنطقة ستكون خطرة على القافلات.

وقال ناشطون سوريون ومسؤولون أمميون إن مسؤولي الأمم المتحدة أكّدوا أن قافلة أخرى ستصل بحمولات غذائية وليس طبية خلال ثلاثة أيام، وأن القافلة المرتقبة لن تُلغى رغم التحذيرات السورية.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية اليوم (الاثنين) عن دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى الغوطة، ترافقها فرق تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسيتم تفريغها في مدينة دوما.

وأكّد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن الحكومة السورية سحبت معظم اللوازم الطبية من شاحنات الأمم المتحدة المتوجهة إلى الغوطة في ريف دمشق، ومنعت دخول حقائب الإسعافات الأولية ولوازم الجراحة والغسيل الكلوي وعبوات الإنسولين.

وأشار علي الزعتري إلى أن قافلة الإغاثة أصبحت تقتصر على مساعدات لنحو 27500 شخص بعدما كانت تحمل مواد غذائية لنحو 70 ألفًا.

وحصلت الأمم المتحدة على موافقة الحكومة السورية لدخول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة دوما، تتكون من 45 شاحنة، سيتبعها قوافل أخرى، لتقديم الإغاثة إلى نحو 70 ألف محتاج في منطقة يُحاصر فيها نحو 400 ألف شخص.

وفي نفس السياق، وفي أعقاب القرار الأممي 2401 القاضي بإعلان هدنة لمدة شهر وفك الحصار والسماح بإدخال المواد الإغاثية للمناطق المحاصرة، دخلت قافلة مساعدات أممية (الأحد) إلى ريف حمص الشمالي المحاصر من قبل قوات النظام، تضم نحو 7 آلاف سلة غذائية.

وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، دخلت 19 شاحنة إلى المناطق المحاصرة في شمال حمص، وهي الأولى منذ أكثر من سنة، لمنطقة يقطن فيها نحو 300 ألف شخص، تُحاصرها قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة له منذ نحو خمس سنوات.