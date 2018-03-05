المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: إستئناف الانتاج بحقل الشرارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط استئناف الانتاج بحقل الشرارة بعد “توقف دام أكثر من 24 ساعة، وتسبب بفاقد انتاج قرابة نصف مليون برميل وبخسائر تقدر بثلاثين مليون دولار امريكي”.

وكان الحقل قد توقف ظهر أمس الاحد بسبب “اقفال غير قانوني” لأحد الصمامات خط الشرارة الزاوية، حسبما جاء في بيان للمؤسسة، التي أكدت على “التزامها بمقاضاة المتسبب بهذا الإغلاق لأن هذا العمل الإجرامي الذي قد يكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد على المدى القصير والطويل”.

ونقل البيان عن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله أن “القانون سيلاحق هذه الايدي الاجرامية وأن العدالة ستطالهم عاجلا وليس اجلا، وأضاف بأن سياسة الاغلاق والابتزاز قد ولى زمنها وأن المؤسسة الوطنية ستظل الحارس الامين على الثروة النفطية ولن تساوم على ذلك”.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط “الإلتزام دائما ببذل كل ما في وسعها لمساعدة المجتمعات المحلية في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجهها”، ولكنها “سترفض تماما العمل أو التفاوض مع كل يهدد بالعبث بقوت ومستقبل ليبيا”.