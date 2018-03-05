إيطاليا: رينزي يترك قيادة الحزب الديمقراطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الأمين العام للحزب الديمقراطي الايطالي، ماتيو رينزي استقالته عن قيادة الحزب وذلك في أعقاب هزيمة كبيرة في انتخابات أمس الاحد البرلمانية، حيث لم يتخط الحزب حاجز الـ19% من أصوات الناخبين، متراجعا عن الـ40.8% التي حققها في انتخابات عام 2014 البرلمانية الأوروبية

وقال رينزي في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في العاصمة روما “أترك قيادة الحزب الديموقراطي، فمن الضروري فتح صفحة جديدة”.

وأضاف رينزي الذي شهد حزبه عدة أنشقاقات في الأونة الأخيرة، “سوف نكون في المعارضة، فالحزب الديمقراطي لن يكون عصاة تتوكأ عليها حكومة لقوى سياسية شعبوية”.

وقال رينزي، “نختلف مع دي مايو (حركة خمس نجوم) وسالفيني (رابطة الشمال) بشأن ثلاثة عناصر رئيسية: معاداة الاتحاد الأوروبي، ومناهضة السياسة، والكراهية اللفظية لديهم بحق منتسبي الحزب الديمقراطي”. وأردف “نحن فخورون بنتائج حكومتنا، والآن نسلم مفاتيح الحكم على قناعة بأننا ساهمنا في جعل البلاد أفضل حالاً”.