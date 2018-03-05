إتجاه لعقد المجلس الوطني الفلسطيني مطلع مايو المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال قيادي فلسطيني إن ثمة اتجاه لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن اللجنة السياسية الفلسطينية سترفع توصية بهذا الشأن إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي ستجتمع الأربعاء برئاسة الرئيس محمود عباس.

ولفت إلى أن حركة (حماس) والجهاد الإسلامي غير مدعوتين لهذا الإجتماع بسبب رفضهما العديد من الدعوات السابقة للمشاركة في اجتماع المجلس وذلك بهدف تعطيل إنعقاده.

وقال “الدعوة هي للمجلس الوطني الفلسطيني في دعوة عادية بالقوى الممثلة فيه”.

وحال انعقاد المجلس الوطني في دورة عادية، فإنه يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.