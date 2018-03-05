هنية: قطاع غزة على فوهة بركان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية إن قطاع غزة على “فوهة بركان” في ظل الظروف الصعبة.

وقال هنية اثر اجتماع مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الإثنين، “قطاع غزة على فوهة بركان ومن الممكن أن ينفجر في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها ووجدنا من مصر ووزير المخابرات أن هناك إدراك حقيقي لخطورة الأوضاع الانسانية بغزة”.

وكان هنية اطلع ممثلي الفضائل على نتائج الإجتماعات التي عقدها وفد رفيع من الحركة برئاسته مع المخابرات المصرية في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا.

وقال هنية “نمر بمرحلة حساسة وهناك توجه مصري لمعالجات أزمات غزة سواء معبر رفح أبو البضائع والمشاريع التنموية”.

وأشار هنية إلى أن “لقاءاتنا مع الفصائل لقاءات طبيعية وتندرج في سياق سياسة حماس لتعزيز التعاون والتشاور مع الفصائل خاصة وأننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة وأنها جاءت بعد زيارة مع مصر”.

وأكد تمسك حركته بالمصالحة الوطنية، وقال “المصالحة هي خيار استراتيجي لحماس والملف يحتاج لقوة دفع إضافية وندعو إخواننا في رام الله لقرار أكثر جرأة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام”.

وجدد هنية الرفض للخطة الأمريكية للسلام المتوقع الإعلان عنها قريبا، وقال “نعبر اليوم كفلسطينيين رفضنا المطلق لصفقة القرن، وشعبنا لن يسمح بتمريرها معتمدا على العمق العربي والاسلامي”. واضاف “استمعنا من مصر كلام مهم في هذا الاتجاه”.