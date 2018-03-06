الاتحاد الأوروبي: وجود “تحرير الشام” في الغوطة الشرقية لا يبرر استمرار القصف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الاتحاد الأوروبي أن “مجرد” وجود هيئة (تحرير الشام) في الغوطة الشرقية، محيط العاصمة السورية دمشق، لا يمكن أن يبرر استمرار القصف الحكومي على هذه المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، و المفوض المكلف شؤون المساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس، بشأن آخر تطورات الوضع في سورية.

وعبر المسؤولان الأوروبيان عن شعورهما بالإحباط لعدم إحراز أي تقدم ميداني من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 بشأن وقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوماً في مختلف أنحاء سورية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى.

وحمل الاتحاد الأوروبي، كما في كافة بياناته، الحكومة السورية وحدها مسؤولية ما يحدث في الغوطة الشرقية، مشيراً أن ممارسات دمشق في هذه المنطقة، قد ترقى، برأيه لـ”جرائم الحرب”.

ولكن موغيريني وستايليانيدس عادا ليقرا بأن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة قد تمكنت من دخول منطقة الغوطة الشرقية يوم أمس، فـ”هي خطوة إيجابية صغيرة ولكن في الوقت نفسه من المخيب للأمل أن النظام السوري أزال بعض المواد الطبية الهامة من القافلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، حسب كلامهما.

ووصف المسؤولان الأوروبيان بـ”غير الكافي” الاقتراح الروسي بهدنة لمدة 5 ساعات يومياً، حيث “يتعين على أطراف النزاع العمل على ضمان وصول المساعدات دون عوائق”، على حد قولهما.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط واستخدام كافة المنصات والمحافل الدولية من أجل ضمان تنفيذ القرار 2401، داعياً الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لاتفاقيات مناطق خفض التصعيد إلى الوفاء بالتزاماتها.