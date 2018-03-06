وزير خارجية لبنان: عانينا ما يكفي من النزوح السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت ـ أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أن بلاده عانت ما يكفيها جراء مسألة النزوح السوري، ولا حل سوى بعودة النازحين والقضاء الكامل على الإرهاب في سورية وفي لبنان وفي كل دول المنطقة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده بعد محادثات أجراها مع وزير خارجية البرازيل الويزيو نونيس بمقر الوزارة، قال الوزير باسيل، “التقيت اليوم وزير خارجية البرازيل، البلد الذي يعيش فيه اكثر من 7 مليون شخص منحدر من اصل لبناني وبحثنا في شؤونهم، وكذلك في العلاقات الثنائية بين البلدين لما للبرازيل من اهمية في اميركا الجنوبية، من خلال دورها الفاعل في المؤسسات الدولية”، وقد “شكرنا البرازيل على مواقفها الداعمة للبنان في المحافل الدولية ومشاركتها في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)”.

وتابع الوزير باسيل “كما بحثنا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة وان البرازيل تشكل سوقا كبيرا في اميركا الجنوبية، ولبنان كان قد وقع مع دول المركوسور التي تشكل البرازيل الجزء الاساسي منها، على اتفاقية تفاهم للتبادل التجاري الحر بين لبنان وهذه الدول”، مما “يسمح بإصلاح الخلل التجاري الكبير القائم بين لبنان والبرازيل، وللبضائع اللبنانية الدخول الى السوق البرازيلية دون رسوم جمركية مرتفعة”.

وذكر باسيل أن “الوزير نونيس قد وعدني بالعمل مع دول المركوسور للدفع باتجاه توقيع لبنان الاتفاقية التنفيذية، ما يُشكل انجازا اقتصاديا مهما للبنان ولهذه الدول لما لها من مصلحة في ادخال البضائع الى لبنان ومنه الى دول المنطقة”. كما “تطرقنا الى مشاركة البرازيل في المؤتمرات الدولية الثلاث التي ستُعقد من اجل لبنان، وهي مؤتمر روما2 من اجل دعم الجيش اللبناني، ومؤتمر سيدر في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، ومؤتمر بروكسل الذي سيبحث في شؤون النازحين”.

وأردف “لقد شرحت للوزير نونيس التبعات الخطيرة للنزوح السوري ليس فقط على لبنان بل على دول قريبة مثل أوروبا ومنها الى باقي الدول، وكذلك الارهاب وصعود التطرف والافكار اليمينية المتطرفة في دول ديمقراطية، واثر فرض الاندماج والتوطين على الدول المضيفة للنازحين ما يؤدي الى تغييرات سياسية درامية كبيرة على الصعيد الدولي، والبرازيل التي تُعتبر بلد استقبال لا يمكنها ان تتخطى حدودا معينة من الاستقبال، خصوصا عندما شرحت للوزير مدى تأثير وجود مئتي نازح في الكيلومتر المربع الواحد في بلد كالبرازيل الذي تبلغ مساحته 8 ونصف مليون كيلومتر مربع، وهذا التأثير لن يكون فقط على البرازيل بل يزلزل كل دول اميركا الجنوبية”.

وذكر وزير الخارجية إنه “طلبنا من الوزير البرازيلي بالطبع مساندة لبنان في تغيير المفاهيم التي تحاول اتباعها مجموعة من الدول للفرض على دول صغيرة مثل لبنان اندماج النازحين داخل مجتمعاتهم وبلدانهم”، كما “تداولنا تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خصوصا وان الجالية اللبنانية الكبيرة في البرازيل تسمح بتشجيع البرازيليين بالقدوم الى لبنان والاستثمار فيه والانطلاق منه الى سورية للمشاركة بعملية اعادة الاعمار التي نأمل ان تحصل وتنطلق قريبا”. ونوه باسيل بأن “في ملف الحرب السورية، اتفقنا ان الحل السياسي هو الأفضل، وتطور الامور يجب ان تأخذنا باتجاه انتخابات حرة يقرر فيها الشعب السوري وحده طبيعة نظامه ويختار حكامه”. وقال إن “لبنان عانى ما يكفيه جراء هذا الموضوع، ولا حل سوى بعودة النازحين والقضاء الكامل على الارهاب في سورية وفي لبنان وفي كل دول المنطقة”.

وذكر الوزير باسيل أنه “شرحت للوزير الزميل، الممارسات الاسرائيلية القائمة على القوة والخروج عن الشرعية الدولية وكسر القرارات الدولية”، وأن “هذه الممارسات تؤدي الى المزيد من التوتر والى الغاء فكرة قيام الدولة الفلسطينية والغاء فكرة السلام بين الدول، طالما ان اسرائيل تعتمد القوة فقط”، وأن “آخر ممارساتها كانت التعاطي مع قضية القدس وما تمثله هذه المدينة للديانات السماوية الثلاث، ما يترك اثرا كبيرا على فكرة التعايش وقبول الآخر في المنطقة”.

ولفت الى أن “هذا هو النموذج الذي ترفضه اسرائيل من خلال اقامة دولة آحادية تقوم على فكرة الإرهاب الدولي، وتشجعه في العالم، في الوقت الذي يسعى فيه لبنان الى السلام والحوار والى اعتناق المبادىء والقوانين الدولية والانضواء تحت الشرعية الدولية”، مبينا أن “هذا هو النموذج اللبناني القائم على السلام والحوار فيما النموذج الاسرائيلي قائم على العنف والقوة والخروج عن الشرعية الدولية، وقد طالبنا بمساندة لبنان لتعميم نموذجه”.

بدوره وصف الوزير الويزيو نونيس اللقاء مع الوزير باسيل بـ”الودي نظرا للعلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط بين البلدين والتي ترتكز على الاغتراب اللبناني الموجود في البرازيل”، وتابع “كما بحثنا في اتفاقية المركوسور مع لبنان والتي تضم الى البرازيل دولا من اميركا اللاتينية، وأكدت أن بلادي ستشارك في المؤتمرات الدولية الثلاث لدعم لبنان في روما وباريس وبروكسل”. كذلك “بحثنا في موضوع النازحين، ولبنان ليس هو المسؤول عن هذا النزوح، وعلى الدول ان تتقاسم هذه المسؤولية معه”. كما “تطرقنا الى موضوع التحضيرات للتوقيع مستقبلا على اتفاقية الدفاع القائمة أساسا والتي تحتاج الى أطر قانونية لتثبيتها أكثر”.