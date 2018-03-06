إيطاليا: إطلاق مرصد ضد الجريمة المنظمة والإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ساليرنو – أعلنت جامعة إيطالية عن إطلاق مرصد ضد الجريمة المنظمة والإرهاب.

وعرضت جامعة فيشانو في ساليرنو (جنوب) برنامج الأنشطة والمقر التشغيلي للمرصد الجديد المتعدد التخصصات لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، الذي افتتح في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي أقامته الجامعة الساليرنية بالتعاون مع المديرية الوطنية مكافحة المافيا.

وقالت الجامعة إن “المرصد يعتزم اتباع أسلوب بحث علمي مستمر، يطبق على المجالات المواضيعية والعقول الإلكترونية”، والذي “يهدف إلى مقاومة النشاط الإرهابي المنتشر عبر شبكة الإنترنت والويب العميق”، وذلك “لدعم مشاريع تحليل المعلومات المتعلقة بالجرائم المندرجة ضمن اختصاص مديرية مكافحة المافيا”.

وبهذا الصدد، قال رئيس الجامعة أوريليو تومّازيتّي “نحن نعمل على هذا المشروع منذ عامين، وقد فزنا بثقة المديرية”، والتي “وقعنا معها مذكرة تفاهم لتنفيذ نشاط مشترك للتدريب والبحث”. واختتم بالقول “لقد أنشأنا مرصدا يعمل على أنشطة التحقيق والتحليل لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.