وزير الخارجية الأردني يستقبل أمين عام ناتو 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عمّان ـ استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، وبحث معه آليات تعزيز التعاون القائم بين المملكة والحلف إضافة إلى الوضع الإقليمي.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية إن “الجانبين أكدا أهمية برامج التعاون القائمة بين المملكة والحلف”، واتفقا على “زيادة برامج التواصل السياسي والدفاعي لتقوية شراكتهما الاستراتيجية”.

وفي تصريحات صحافية بعد اللقاء، أكد وزير الخارجية، “حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الحلف وتعميق الشراكة الاستراتيجية بما يعزز العمل المشترك لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأشار الصفدي، إلى “أهمية برامج التعاون بين الأردن والحلف في تعزيز القدرات الدفاعية وتطويرها”. وقال إنه بحث “مع أمين عام الحلف التطورات في القضية الفلسطينية”، حيث أكد “مركزيتها وأن حلها يتم وفق حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 هو سبيل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين”.

ولفت وزير الخارجية، إلى ان “المباحثات تطرقت أيضا إلى الأزمة السورية التي قال إن لا حل عسكريا لها”، وأكد “ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي يقبله الشعب السوري وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2254 وعبر مسار جنيف”.

وقال الصفدي، “إن إنهاء معاناة الشعب السوري أولوية يجب العمل على تحقيقها”، مشيرا إلى “الوضع الكارثي في الغوطة ومعاناة أهلها التي يجب ان تتوقف عبر وقف فوري لإطلاق النار”. وانه “لا حل عسكري للأزمة، بل سياسي، حيث يجب تسريع جهود التوصل اليه وتكثيفها لوقف الكارثة الانسانية”.

من جانبه، أكد أمين عام ناتو على “متانة العلاقة مع المملكة وعلى أهمية دورها وثمن جهود الأردن في تكريس الأمن والاستقرار”، كما ثمن ستولتنبرغ “الدور الأساس للمملكة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا”.

وقال إن “الحلف يريد تعزيز التعاون مع الأردن عبر تقوية عديد برامج التعاون والشراكة والتدريب التي تجمعهما وتطويرها”. وأشار إلى ان “علاقة المملكة تتطور بشكل ثابت منذ بدء التعاون قبل أكثر من 20 عاما”.

ويزور أمين عام الناتو الأردن في اطار جولة إقليمية حيث وصل عمان من بغداد التي قال إنه أجرى فيها محادثات ركزت على برامج الحلف التدريبية وخطوات توسعتها.