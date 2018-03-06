قافلة نسائية للتضامن مع 6736 امرأة في سجون النظام السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ انطلقت اليوم من اسطنبول في تركيا قافلة تضم ثلاثة آلاف فتاة وسيدة من 55 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويُشارك فيها نساء ومنظمات وهيئات سورية، تحت شعار “أنقذ المرأة أنقذ الإنسان”.

وتسير القافلة في جولة تمر بمدن سكاريا، أنقرة، أضنا، لتصل مدينة هاتاي على الحدود السورية في الثامن من آذار/مارس في يوم المرأة العالمي، بهدف لفت انتباه المجتمع الدولي لقضية 6500 امرأة سورية معتقلة في سجون النظام السوري منذ سبع سنوات، ولقضية المعتقلات في جميع أنحاء العالم بشكل عام، في خطوة تهدف لإيقاظ الضمير العالمي.

وأطلقت منظمات سورية نداءً خاصاً بهذه المناسبة أشارت فيها إلى أن “عدد النساء السوريات المعتقلات في سجون النظام بلغ وفق البيانات الرسمية المسجلة التي حصلوا عليها من المنظمات السورية لحقوق الإنسان 13581 امرأة منذ آذار/مارس 2011 وحتى نهاية عام 2017، كما تم تأكيد عدد النساء اللواتي ما زلن محتجزات في السجون السورية من قبل النظام السوري منذ آذار/مارس 2011 بأكثر من 6736 امرأة، ويشمل 417 من الإناث دون السن القانوني و6319 من البالغين”.

وقالت المنظمات إن “هؤلاء هن السجينات المحتجزات في السجون السورية الرسمية وحدها، ولا يعرف عدد المعتقلات في السجون غير الرسمية كالمباني والمصانع الفارغة التي تستخدم بدائل للسجون”، واشارت إلى أن “بعض النساء قد اعتقلت وهن حوامل، كما وضعن حملهن في السجون، واعتقلت أخرياتٌ مع أبنائهن، وتعرضت الكثيرات للاغتصاب في السجون التي كنّ فيها، وكانت ولادتهن في السجون كذلك”.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة الخاصة بسورية قد أعلنت أنه “لم يتم الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي إلا القليل لأسباب كثيرة؛ كالقلق من وصمة العار وتعرض أصحابهن للصدمات النفسية”.

وخلّفت الحرب التي بدأت في سورية في آذار/مارس 2011 ضد النظام السوري بنحو مليون قتيل (وفق منظمات وتقديرات غير رسمية)، ودخل السجون السورية عدد لا يحصى من المدنيين، ولا يزال يرزح في المعتقلات عشرات الآلاف منهم، ولم يقبل النظام السوري حتى الآن إدارج إطلاق سراح المعتقلين ضمن أي مبادرة دولية.