الرئيس العراقي يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ استقبل رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم في قصر السلام ببغداد، الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير على رأس وفد من مسؤولي الصليب الاحمر في المنطقة.

وقال الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية إنه “فيما رحب سيادته بالوفد واعرب عن تقديره للمساعدات التي قدمتها المنظمة الدولية للنازحين خلال الفترة الماضية، بحث معه مجالات عمل الصليب الاحمر في العراق خلال الفترة المقبلة، مركزا على اهمية ايلاء اولوية لمساعدة النازحين والمدنيين لا سيما الجرحى خلال الحرب ضد الارهاب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال وخاصة في مدينة الموصل والمناطق الاخرى المحررة”.

كما أشار الرئيس معصوم الى “ضرورة توفير الخدمات الاساسية الصحية والحياتية للنازحين الموجودين خارج مناطقهم”. ولفت “انظار الوفد الى اهمية الاهتمام المضاعف بالبحث عن المفقودين والاسرى، لا سيما الاسيرات الايزيديات لتحريرهن وتمكينهن من العودة الى عوائلهن وحياتهن الطبيعية، فضلا عن ملف نساء واطفال عناصر تنظيم (داعش)”، داعيا الى “معالجة انسانية لهذه المشكلة توفير المستلزمات لهم”.

من جانبه شكر ماورير “رئيس الجمهورية على الاستقبال كما قدم عرضاً مفصلاً عن الأعمال التي قدمها الصليب الاحمر في العراق، وعن خططه المقبلة لتقديم المساعدات والعمل مع الشركاء العراقيين لا سيما الهلال الاحمر”.