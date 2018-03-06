مسؤول فاتيكاني: يلزم تقاسم حقيقي وعادل لمسؤولية وأعباء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، الى مشاطرة حقيقية وعادلة لمسؤولية وأعباء الهجرة.

وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة في روما، الثلاثاء، والذي يستمر حتى 8 آذار/مارس الجاري، أضاف الكاردينال پارولين أن “هناك حاجة لتغيير الموقف إزاء ملف الهجرة، على غرار ما يطلب البابا فرنسيس”، مبينا أن “أحد الالتزامات الصعبة والأكثر إلحاحا والمطلوبة اليوم هو العمل على تغيير هذا الموقف، والإبتعاد عن ثقافة الإقصاء والرفض السائدة”.

وأشار الكاردينال پارولين إلى “ضرورة التعاون الحقيقي والمنصف وتقاسم المسؤوليات والأعباء المرتبطة بنشاط استقبال المهاجرين على المستوى الدولي”.

وحض وزير خارجية الفاتيكان اللجنة على السعي الى “تبديد الأحكام المسبقة والمخاوف”، داعيا إياها الى “عمل تعريف وتوعية يمكن للجنة من خلاله أن تساعد الكنيسة الكاثوليكية على تبديد كثير من الأحكام المسبقة والمخاوف التي لا أساس من ناحية استقبال المهاجرين”، وذلك “دون أن يُخفى علينا أن الالتزام الاستقبال يتطلب منا نشر فكر متوازن وإيجابي عن الهجرة”.

وذكر أمين سرّ دولة الفاتيكان أن “هناك عملا مهما، استعدادا للميثاق العالمي للهجرة، في الفترة ما بين اختتام المفاوضات الحكومية الدولية ومؤتمر مراكش”، المقرر عقده من 10ـ11 كانون الأول/ديسمبر 2018، “والذي يجب اعتماده”، واختتم بالقول “إنها فترة حساسة يجب متابعتها، لكي تتمكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تشترك بالنداء بوعي وتصميم وبدون تردد”.