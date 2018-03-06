وزيرة الدفاع الإيطالية: تساؤلات نظرائي الأوروبيين تفوق قلقهم من الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إن “الاسئلة” من جانب نظرائي الاوروبين، حول الوضع في ايطاليا “تجاوزت بكثير”، مظاهر “القلق” لديهم.

وفي تصريحات على هامش إجتماع مجلس شؤون الدفاع ببروكسل الثلاثاء، أضافت الوزيرة بينوتّي، “لكن لا تزال هناك ثقة كبيرة بحقيقة أن إيطاليا، وهي إحدى كبرى دول الاتحاد الأوروبي، ومن البلدان المؤسسة للاتحاد، ونقطة رئيسية لأوروبا، يمكنها إيجاد حل للاستقرار الداخلي في أقرب وقت ممكن”.

وتابعت بينوتّي “لا أعتقد أن الوضع السياسي الحالي في إيطاليا ستكون له انعكاسات على منظومة التعاون الهيكلي الدائم في مجال الدفاع (PeSCo)وعلى موقف إيطاليا في النظام الأوروـ أطلسي”، مجددة “الثقة بأنه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية لسياستي الخارجية والدفاع، يجب ان تمتلك دولة هامة وكبيرة مثل ايطاليا استمراريتها، ولا اتوقع ان يكون هناك تغييرا كبيرا” في هذا المجال.

وخلصت وزيرة الدفاع إلى القول إن “كل واحد سيقدم ملاحظاته، كما ينبغي”، لكن “أتصور أن الخطوط العامة ستبقى كما هي”.