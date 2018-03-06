يونيسف: 12 مليون “طفلة عروس” في العالم وحالات في إيطاليا أيضا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن هناك حوالي 12 مليون “طفلة عروس” في العالم، كما أن سُجلت حالات في إيطاليا أيضا.

وقال تقرير للمنظمة الأممية الثلاثاء، إن عدد “العرائس الأطفال” انخفض على الصعيد العالمي، لكن لكي تتضاءل الأرقام أكثر، على ضوء هدف الأمم المتحدة المتمثل بالقضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2030، فمن الضروري تعجيل التقدم في هذا المجال”، كما أشارت الى أن “الظاهرة، من بين أمور أخرى، ترتبط بإيطاليا أيضا”.

وذكرت (يونيسف) أن “انتشار زواج الأطفال يتناقص اليوم على الصعيد العالمي، في الوقت الذي حققت فيه عدة بلدان تقليصات كبيرة في هذا المجال في السنوات الأخيرة”. وعموماً “تراجعت نسبة الإناث اللاتي تزوجن في سن الطفولة بمقدار 15% خلال العقد الماضي، وذلك من امرأة واحدة من كل أربع نساء، إلى حوالي امرأة واحدة من كل 5 نساء”.

وتابعت أن “منطقة جنوب آسيا حققت أكبر تراجع في ظاهرة زواج الأطفال في العالم خلال السنوات العشر الماضية، إذ تناقص الخطر بأن تتزوج الفتاة قبل بلوغها سن الثامنة عشرة بمقدار يزيد عن الثلث، وذلك من حوالي 50% إلى 30%، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التقدم الذي أحرزته الهند”. ومن “بين الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير، زيادة معدلات تعليم البنات، والاستثمارات الحكومية الاستباقية في رفاه الفتيات المراهقات، والرسائل العامة القوية حول عدم شرعية زواج الأطفال والأذى الذي ينشأ عنه”.

وقالت المستشارة الرئيسية لليونيسف في مجال النوع الجنساني، أنجو مالهوترا، “عندما تُجبر الفتاة على الزواج وهي طفلة، فإنها تواجه تبعات فورية وعلى مدى حياتها، إذ تتناقص فرصتها بإتمام دراستها، في حين تزداد احتمالية تعرضها للإساءة من قبل زوجها واحتمال تعرضها لتعقيدات أثناء الحمل”. وأن “ثمة تبعات اجتماعية هائلة أيضاً، وخطر أكبر بتواصل حلقات الفقر بين الأجيال. ونظراً للتأثير الذي يتركه زواج الأطفال على حياة الفتيات اليافعات والتغيير الدائم الذي يحدثه فيها، فإن أي تقليص يشهده يمثل تطوراً إيجابياً، بيد أن أمامنا شوطاً طويلاً لنقطعه”.

ووفقاً للبيانات الجديدة التي جمعتها اليونيسف، “يُقدّر العدد الإجمالي للفتيات اللاتي يتزوجن في سن الطفولة حالياً بحوالي 12 مليون فتاة سنوياً. وتشير الأرقام الجديدة إلى تقليص تراكمي في العالم يبلغ 25 مليون حالة زواج”، أي “أقل مما كان متوقعاً بحسب المستويات العالمية قبل 10 سنوات”. ومع ذلك “وبغية إنهاء هذه الممارسة بحلول عام 2030، تحقيقاً للغاية التي حددتها أهداف التنمية المستدامة، يجب تعجيل التقدم إلى حد كبير”، وإذا “لم يتحقق مزيد من التعجيل، فستتزوج 150 مليون فتاة أخرى قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة بحلول عام 2030”.

وعلى مستوى العالم، “يُقدّر بأن 650 مليون امرأة على قيد الحياة حالياً تزوجن وهن في سن الطفولة. وفي حين كانت منطقة جنوب آسيا في الطليعة في مجال تقليص زواج الأطفال خلال العقد الماضي، أخذ العبء الدولي لظاهرة زواج الأطفال ينتقل إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث هناك حاجة لزيادة معدلات التقدم زيادة كبيرة في هذا المجال كي تضاهي النمو السكاني. ومن بين الفتيات الحديثات الزواج في الفترة الأخيرة، فإن حوالي واحدة من كل ثلاث يعشن حالياً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بالمقارنة مع واحدة من كل خمس قبل عقد من الزمن”.

وتشير البيانات الجديدة أيضاً إلى “إمكانية تحقيق التقدم في القارة الأفريقية. ففي إثيوبيا التي كانت سابقاً بين البلدان الخمسة التي تشهد أكبر عدد من زيجات الأطفال في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تراجع انتشار هذه الظاهرة بمقدار الثلث في السنوات العشر الماضية”.

وقالت مالهوترا، إن “كل حالة زواج أطفال يجري منعها تمنح طفلة أخرى فرصة لتحقيق إمكاناتها. ولكن بما أن العالم تعهّد بإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030، سيتعين علينا بصفة جماعية أن نضاعف جهودنا لمنع سلب الطفولة من ملايين الفتيات من جراء هذه الممارسة المدمِرة”.