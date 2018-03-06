ألفانو يلتقي أسر مواطنيه الثلاثة المختفين بالمكسيك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى انجيلينو الفانو اجتمع اليوم في مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) بافراد أسر المواطنين الايطاليين الثلاثة الذين اختفوا في المكسيك.

وجاء في بيان نشره موقع الخارجية، أن “الاجتماع الذي حضره محامي الاسر والمدير العام لمكتب شؤون الايطاليين في الخارج لويجي فينيالي، أسهم بتقييم الاجراءات الجارية، الرامية الى العثور على الايطاليين الثلاثة”.

وقد أكد ألفانو “الالتزام الأقصى والضرورة الملحة التي تتابع بها الخارجية القضية من خلال السفارة الإيطالية في المكسيك، وبمشاركة مكتب المدعي العام والإنتربول”.

وأختتم البيان بالقول إن “رئيس الدبلوماسية الإيطالية أستعرض للأسر فحوى محادثته الهاتفية الأخيرة مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي كاسو”. حيث “أكد النظير المكسيكي خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 27 شباط/فبراير الماضي، أن الأهداف ذات الأولوية للحكومة المكسيكية هي العثور على المواطنين الثلاثة وتحقيق العدالة كاملة”، في هذا الحادث.