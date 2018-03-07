أول سيناتور إيطالي ـ أفريقي: سالفيني يحمي المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قال السيناتور الإيطالي الأول من أصل أفريقي (نيجيريا) توني إيووبي، إن الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني يحمي المهاجرين”، مشيرا الى أن “المهاجرين النظاميين هم اخوته”.

وأوضح إيووبي في مقابلة مع صحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) “أنا أفريقي وانتمي الى رابطة الشمال، فماذا إذن؟ يخطيء من يعتقد بأن الأمرين متناقضان”، موجها السؤال “أهو مكتوب في مكان ما أن الشخص الأسود لا يمكنه التصويت لليمين؟ هل إيطاليا بلد ديمقراطي أم لا؟ نعم، وبالتالي لدي الحق بالانتماء إلى المجال السياسي الذي أريده، وأنا في الرابطة منذ عام 1993، لأنني كنت فيدراليا، وما أزال أؤمن ذلك”.

وتابع القول إن “رابطة الشمال تحمي المهاجرين بالتأكيد، لكن من تحدث عنها في السنوات الأخيرة؟ ففي مقاطعة لومبارديا وحدها هناك 1.3 مليون مهاجر منتظم”، وأن “40٪ منهم عانوا من الآثار الأكثر إيلاما للأزمة الإقتصادية”، وقد “اهتم حزبنا بأمرهم، لكنه لم يكن في الحكومة ولم يتمكن من فعل أي شيء”.

وأردف السياسي اليميني “نحن بحاجة إلى فرض النظام في مجال الهجرة”، الأمر الذي “لا ينبغي أن يكلف جيوب الإيطاليين فلسا واحدا، ولا حتى 15 ألف حالة وفاة في البحر المتوسط”، لهذا السبب “صَوَّت العديد من المهاجرين النظاميين لصالح رابطة الشمال”.

أما بشأن انتقادات لاذعة أطلقت في السابق ضد الأفارقة من قبل أعضاء بارزين في الحزب، حيث قال أحدهم “ينبغي جعل المهاجرين يرتدون ثياب أرانب لأستخدامهم كأهداف للرماية”، أو تشبيه روبرتو كالديرولي الوزيرة سيسيل كيينغي بـ”انسان الغاب”، فقد قال إيووبي “إننا بشر، ولا يمكننا أن ننظر إلى الماضي دائما”، بل “يجب أن نفكر بمستقبل البلاد، لا هذه الأشياء”.