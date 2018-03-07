الخارجية المصرية: شكري يستعرض ونظيره البحريني تطورات الاوضاع بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت الحكومة المصرية أن وزير خارجيتها سامح شكري التقى نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة “للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة”، وذلك قبيل بدء أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد بأن “الاجتماع تناول تقييم الجانبين ورؤيتهما للتطورات المتلاحقة في المنطقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها، فضلاً عن سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين البلدين”.

ونقل أبو زيد “تأكيد الوزير شكري على موقف مصر الثابت بشأن أهمية الحفاظ على التضامن العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، ودعم مصر لأمن واستقرار منطقة الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري”. كما شدد رئيس الدبلوماسية المصرية-وفق الناطق باسم الخارجية- على “دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، وإدانة مصر لكافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة”، وكذلك علي “رفض مصر الكامل للتدخلات من خارج النطاق العربي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شئونها الداخلية”.

وأوضح أبو زيد أن “اللقاء تناول أيضاً مستجدات الاوضاع السياسية في اليمن وسورية وأزمة قطر، وجهود مكافحة الارهاب والتطرف باعتباره هدفاً مشتركاً”. كما أجرى الوزيران خلال اللقاء “محادثات موسعة بشأن تطورات القضية الفلسطينية. وأكد شكري على “موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة بذل كل الجهود من أجل الدفع بعملية السلام، وحث المجتمع الدولي على التحرك من أجل إحياء عملية السلام وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”. واتفق الجانبان على “أهمية تكثيف آليات التنسيق خلال الفترة المقبلة من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد العربية المشتركة”.