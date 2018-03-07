توسك: اتفاق تجارة حرة لتنظيم العلاقة المستقبلية مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى رئيس الاتحاد الأوروبي أن ابرام اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد (بريكست)، هو الخيار الوحيد الممكن أمام الطرفين.

وكان دونالد توسك، يعرض خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في لوكسمبورغ مع رئيس وزراء البلاد كزافييه بيتل، الخطوط العريضة للعلاقات المستقبلية التي يرغب الأوروبيون بإقامتها مع بريطانيا بعد أن تصبح دولة جارة لهم.

واعتبر توسك أن الاتفاق المقبل سيكون من نوع خاص وذلك بفعل تداعيات بريكست، وقال “لا يمكننا أن نقبل ابرام اتفاق يعطي للندن امتيازات مماثلة لما هو موجود في اتفاقنا مع النرويج، ويفرض عليها التزامات كتلك المفروضة على كندا”.

وينطلق الاتحاد في خطوطه العريضة الجديدة، والتي يُفترض أن يتبناها زعماء الدول الأعضاء في قمتهم القادمة في بروكسل نهاية الشهر الجاري، من قناعته بعدم إمكانية منح لندن امتيازات مستقبلية تفوق تلك المعطاة لها حالياً بوصفها عضواً في الاتحاد.

وتسعى المؤسسات الأوروبية جاهدة للاستفادة من الحالة البريطانية لإيصال رسالة إلى كافة مواطني الدول الأعضاء مفادها أن الحفاظ على عضوية الاتحاد هي الخيار الأفضل لأي دولة أوروبية.

وتريد بريطانيا، كما سبق لرئيسة وزراءها تريزا ماي أن أعلنت، ترك السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وكذلك عدم الاعتراف بمرجعية محكمة العدل الأوروبية.

ولكن الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة الاستمرار في التعاون بين بروكسل ولندن في مجالات مثل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والشؤون الخارجية، بإعتبار ان “الأمر يتعلق ببساطة بأمن مواطنينا”، حسب كلام توسك.

كما يريد الاتحاد أن تشترك بريطانيا معه في العديد من البرامج المتعلقة بالمسائل البحثية والثقافية والتربوية، ما سيؤمن له مستقبلاً مساهمات مالية في صناديق التماسك الاجتماعي.

وتطرق توسك أيضاً إلى قطاع الطيران، فعبر عن قناعته بضرورة الشروع بسرعة بمفاوضات بين بروكسل ولندن لتأمين سلاسة واستمرار حركة الطيران المدني بعد بريكست.

ولكن بروكسل، والكلام دائماً لتوسك، ترفض بشكل قاطع أن يتم تجزئة السوق الأوروبية الموحدة أو إعطاء استثناءات لبضائع بعينها، حيث شدد على أن “هذا الأمر لا يخضع للنقاش، فهو لا يصب في مصلحتنا”، على حد وصفه.

ولا زال الأوروبيون يبحثون عن أجوبة لدى الطرف البريطاني بشأن ترتيبات الانسحاب، إذ أن الموقف في لندن لا زال غامضاً بشأن الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.