قرار بعقد المجلس الوطني الفلسطيني نهاية إبريل برام الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ابريل المقبل.

وجاء القرار، بعقد اجتماع المجلس الذي يضم نحو 700 عضو، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله اليوم.

وكان اخر اجتماع للمجلس عقد في رام الله في العام 2009.

وقالت اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير إنها قررت “استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة”.

كما قررت ” اعتماد رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام بمظلة دولية، وبما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا الى تجسيد دولة فلسطين السيدة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة رقم (194)، والافراج عن الأسرى، كما طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف فلسطين ثابت”.

وجددت “التأكيد على رفض قرارات الرئيس الاميركي ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، ووقف تقديم ما التزمت بها اميركا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، والاصرار على ان ادارة ترامب قد عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، وطلب اطار دولي جديد لرعاية عملية السلام كما حدد الرئيس، في رؤيته التي طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018 “.

واكدت اللجنة التنفيذية على “رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة واسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها تحت اي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية”. وقررت اللجنة “تقديم الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية بشكل فوري “.

وكلفت” دائرة شؤون المفاوضات، ووزارة الخارجية بإعداد ملفات انضمام دولة فلسطين للوكالات الدولية المتخصصة بما فيها منظمة الصحة العالمية، والملكية الفكرية، ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الطيران العالمية “، كما قررت “الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة لحين تحقيق ذلك”.

كما طالبت اللجنة الحكومة الفلسطينية بـ”وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (اسرائيل) وأمنيا، واقتصاديا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية لسلطة الاحتلال (اسرائيل)، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان/ابريل، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967″.