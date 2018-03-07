الحكومة الإيطالية تُثبّت مسؤولَين أمنيين بمنصبهما عاماً آخر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – جددت الحكومة الإيطالية إبقاء مسؤولين أمنيين كبيرين بمهام عملهما لمدة عام آخر.

وقال بيان للحكومة الإيطالية إن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأمن الجمهورية الذي التأم بمقر الحكومة، قصر (كيجي) الأربعاء، “تمخض عن إقرار مقترح اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوپاسير) – الذي تمت الموافقة عليه قبل ايام قليلة وبأغلبية ساحقة، حول امكانية إبقاء مسؤولَي الإدارة العليا للأجهزة الأمنية الحاليين بمنصبهما، نظرا للانتهاء الوشيك لولاية مدير عام نظام معلومات أمن الجمهورية (Dis) أليساندرو پانسا ومدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي (Aise) ألبرتو مانينتي”.

وأضاف البيان أن “المرسوم وافق بالكامل على جميع الملاحظات والتوصيات التي قدمتها كوپاسير”، وأنه “بعد أن استمع رئيس مجلس الوزراء باولو جينتيلوني إلى الجلسة ورحب بمقترح كوپاسير، وافق على تمديد ولاية پانسا ومانينتي لـ12 شهراً، بهدف ضمان يقين واستقرار الهيئتين اللتين ترأسان أمن الجمهورية”.

ووفقا للبيان، فقد “أشادت جهات في قصر (كيجي) بالعمل الممتاز الذي تؤديه أجهزة الاستخبارات”، مذكّرة بـ”أن هذا القرار لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حق رئيس الوزراء المقبل باتخاذ قرارات في هذا الصدد”، على ضوء انتهاء الدورة التشريعية للحكومة الحالية.