توسك يرد على ترامب: الحرب التجارية سيئة ومن السهل خسارتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، رؤساء حكومات وزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى مناقشة تداعيات توعد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية عالية على مستورداتها الأوروبية من الصلب والألومنيوم.

وأشار توسك إلى أنه ينوي إدراج هذه النقطة وطرحها للمناقشة بشكل استثنائي على جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة يومي 22 و 23 الشهر الجاري في بروكسل.

وحول كلمات الرئيس الأمريكي بأن الحرب التجارية سهلة ومن السهل ربحها، رد المسؤول الأوروبي بالقول: “للأسف الحقيقة عكس ذلك، فالحرب التجارية صعبة ومن السهل خسارتها”.

ودعا توسك جميع الأطراف الدولية والأوروبية إلى تحمل مسؤولياتها وتجنب خطر نزاع تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التحرك من أجل مواجهة التهديدات الأمريكية، حيث برى أنه “يتعين المحافظة على التجارة العالمية من الاضطرابات وحماية الصناعة والتجارة الأوروبية”، حسب كلام توسك.

وشرعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالبحث عن بدائل والتحضير لتحركات للرد على الإجراءات الأمريكية فيما لو نُفذت.